Реле влажности воздуха купить в интернет магазине 👍

Терморегистратор Sapsan T20 3G/4G способен отслеживать как температуру воздуха, так и влажность в помещении. Для датчика можно задать верхнее и нижнее пороговое значение, при достижении одного из них система пришлет Вам SMS сообщение об этом. Также данный датчик имеет т...